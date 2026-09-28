Москва28 сен Вести.Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллой Памфиловой.

Предыдущая встреча главы государства с главой ЦИК состоялась в начале августа. Тогда они обсудили подготовку к единому дню голосования, особое внимание было уделено вопросам безопасности.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы проходили с 18 по 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года замещались 20,7 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.