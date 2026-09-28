Москва28 сен Вести.Владимир Путин поблагодарил председателя ЦИК России Эллу Памфилову и сотрудников избирательных комиссий за проведение выборов. Президент отметил высокий уровень их организации и соответствие правовым требованиям.

Элла Александровна, хочу поблагодарить вас и всех сотрудников избирательных комиссий всех уровней за эту чрезвычайно важную, нужную для страны работу, которая прошла на самом высоком уровне, прежде всего организационном, и, что особенно важно, это то, что организованные выборы были и в правовом смысле на самом высоком уровне отметил президент

Выборы в Госдуму девятого созыва и другие кампании проходили с 18 по 20 сентября. В ходе единого дня голосования 2026 года замещалось 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.