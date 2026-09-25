Памфилова: ЦИК справился с задачей обеспечить безопасность и открытость выборов

Центризбирком справился с задачей обеспечить безопасность и открытость выборов Памфилова: ЦИК справился с задачей обеспечить безопасность и открытость выборов

Москва25 сен Вести.Избирательная кампания по выборам депутатов Госдумы девятого созыва прошла в условиях эскалации беспрецедентных угроз. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

По ее словам, Центризбирком справился с задачей обеспечить безопасность и открытость выборов.

Памфилова подчеркнула, что безопасность граждан удалось обеспечить благодаря многодневному голосованию, поскольку не было допущено большого скопления людей.

При этом организация единого дня голосования на выборах 2026 года была самой сложной за всю российскую историю, добавила она.

И в первую очередь отличалась тем, что проходила в условиях эскалации беспрецедентных разноплановых угроз. Я думаю, все мы это ощутили сказала председатель ЦИК

Ранее был определен состав Госдумы по результатам выборов 2026 года. По итогам голосования "Единая Россия" обновила рекорд по числу занятых мест.

Президент РФ Владимир Путин отметил, что прошедшие в России выборы показали поддержку народом усилий, направленных на укрепление страны.