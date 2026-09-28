Путин: прошедшие выборы подтвердили легитимность всех органов власти РФ Путин: выборы подтвердили легитимность всех органов власти в России

Москва28 сен Вести.Прошедшие выборы подтвердили легитимность всех органов власти в РФ, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с председателем Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой.

Глава государства поблагодарил всех сотрудников избирательных комиссий за чрезвычайно важную работу и подчеркнул, что она прошла на самом высоком уровне.

Прошедшие выборы, безусловно, подтвердили легитимность всех органов исполнительной и представительной власти в Российской Федерации, что в современных условиях особенно важно сказал Путин

Он также отметил, что работа по организации выборов была связана не только с организационными процессами, но и с преодолением сложностей, создаваемых из-за рубежа, и огромными рисками.