Москва28 сенВести.Все попытки сорвать избирательную компанию, вмешаться во внутренние дела России полностью провалились. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями политических партий.
Все попытки сорвать избирательную кампанию, вмешаться в наши внутренние дела полностью провалилисьсказал Путин
По словам главы государства, попытки вмешаться в российские выборы предпринимались западными спецслужбами, но россияне защитили суверенное право определять свое будущее.
Выборы в Государственную Думу девятого созыва прошли в России с 18 по 20 сентября. По их итогам в новый созыв вошли представители пяти партий — "Единой России", КПРФ, ЛДПР, "Новых людей" и "Справедливой России". Кроме того, мандаты получили представитель партии "Родина" и четыре самовыдвиженца.