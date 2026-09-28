Путин заявил, что все попытки сорвать выборы в РФ полностью провалились

Путин: все попытки сорвать выборы в России полностью провалились Путин заявил, что все попытки сорвать выборы в РФ полностью провалились

Москва28 сен Вести.Все попытки сорвать избирательную компанию, вмешаться во внутренние дела России полностью провалились. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями политических партий.

Все попытки сорвать избирательную кампанию, вмешаться в наши внутренние дела полностью провалились сказал Путин

По словам главы государства, попытки вмешаться в российские выборы предпринимались западными спецслужбами, но россияне защитили суверенное право определять свое будущее.

Выборы в Государственную Думу девятого созыва прошли в России с 18 по 20 сентября. По их итогам в новый созыв вошли представители пяти партий — "Единой России", КПРФ, ЛДПР, "Новых людей" и "Справедливой России". Кроме того, мандаты получили представитель партии "Родина" и четыре самовыдвиженца.