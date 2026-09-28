Москва28 сен Вести.Президент России Владимир Путин назвал прошедшую избирательную кампанию масштабной и значимой для страны. Об этом он заявил на встрече с лидерами фракций Государственной думы, поздравив их с результатами.

Подведены официальные итоги избирательной кампании​​​. Масштабные и очень значимые для нашей страны. Поздравляю вас и ваших сторонников с успехом, с достигнутыми результатами заявил президент

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва и другие совмещенные с ними кампании прошли с 18 по 20 сентября. Официальные итоги голосования уже подведены.