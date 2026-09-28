"Запугать таких людей не удастся": Путин об очередях на избирательных участках Путин рассказал, что видел по телевизору очереди россиян на выборах

Москва28 сен Вести.Президент России Владимир Путин в понедельник встретился в Кремле с руководством политических партий, прошедших в Государственную думу по итогам выборов. В ходе беседы глава государства поделился впечатлениями от телевизионных кадров, показавших очереди на избирательных участках.

Когда посмотрел на экранах телевизоров очереди на избирательных участках, то еще раз убедился в том, что люди у нас крепкие, мужественные, грамотные, все прекрасно понимают, что происходит вокруг России. И стало понятно, что запугать таких людей не удастся сказал президент

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва прошли с 18 по 20 сентября. По их результатам в новый созыв прошли представители пяти партий: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Новые люди" и "Справедливая Россия", а также представитель партии "Родина" и четыре самовыдвиженца.