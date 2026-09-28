Москва28 сен Вести.Президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями парламентских фракций в Кремле, заслушав выступление главы КПРФ Геннадия Зюганова, пообещал проверить результаты КПРФ на выборах в ряде регионов.

В своем выступлении Зюганов выразил сомнение по поводу показателей КПРФ в некоторых регионах.

Что касается проверки результатов выборов в отдельных субъектах, то я согласен, надо все проверить. Правда, как вот мне сейчас председатель Центральной избирательной комиссии [Элла Памфилова] доложила, официальных протестов со стороны КПРФ не было ответил Путин лидеру КПРФ

Тем не менее, глава государства подчеркнул, что "озабоченности есть".

Если, тем не менее, озабоченности есть, то нужно, конечно, это посмотреть внимательно. Как в рамках какой-то специально созданной комиссии, либо с помощью других инструментов мы посмотрим обязательно пообещал президент

Выборы в Государственную Думу девятого созыва прошли в России с 18 по 20 сентября. По их итогам в новый созыв вошли представители пяти партий — "Единой России", КПРФ, ЛДПР, "Новых людей" и "Справедливой России". Кроме того, мандаты получили представитель партии "Родина" и четыре самовыдвиженца.