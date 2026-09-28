Путин: парламентские партии внесли вклад в укрепление политической системы РФ Путин: все партии внесли вклад в укрепление политической системы России

Москва28 сен Вести.Все парламентские партии внесли вклад в укрепление политической системы и суверенитета России, заявил президент России Владимир Путин.

Выборы в Госдуму девятого созыва прошли в России с 18 по 20 сентября. В новый созыв избрались представители пяти политических партий: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Новые люди" и "Справедливая Россия", а также представитель партии "Родина" и четыре самовыдвиженца.

В понедельник Владимир Путин встретился с руководством политических партий​​​.

Все парламентские партии не только подтвердили свой статус, но и внесли вклад в укрепление политической системы, государственного суверенитета и общественной стабильности сказал президент

Он отметил, что предвыборная кампания прошла достойно, показала высокий уровень зрелости политической культуры в стране, а парламентские партии должны оправдать доверие россиян своей работой.