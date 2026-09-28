Москва28 сенВести.Все парламентские партии внесли вклад в укрепление политической системы и суверенитета России, заявил президент России Владимир Путин.
Выборы в Госдуму девятого созыва прошли в России с 18 по 20 сентября. В новый созыв избрались представители пяти политических партий: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Новые люди" и "Справедливая Россия", а также представитель партии "Родина" и четыре самовыдвиженца.
В понедельник Владимир Путин встретился с руководством политических партий.
Все парламентские партии не только подтвердили свой статус, но и внесли вклад в укрепление политической системы, государственного суверенитета и общественной стабильностисказал президент
Он отметил, что предвыборная кампания прошла достойно, показала высокий уровень зрелости политической культуры в стране, а парламентские партии должны оправдать доверие россиян своей работой.