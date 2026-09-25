Памфилова отметила положительный фактор, который повлиял на явку на выборах Памфилова: на явке положительно сказалось обращение президента

Москва25 сен Вести.Обращение президента РФ Владимира Путина к россиянам положительно сказалось на явке на выборах в Государственную думу. Об этом в интервью ИС "Вести" заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Я думаю, что во многом роль сыграло то, что президент обратился к народу, обратился с просьбой, что это важно для России, прийти на выборы и сделать свой выбор. Это важно было отметила она

Ранее сообщалось, что явка на выборах в Госдуму в этом году достигла 59,8%. Всего проголосовали свыше 67 миллионов человек.