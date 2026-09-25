Памфилова: бойцы СВО участвовали в выборах 2026 года активнее всего

Памфилова рассказала, какая часть населения была наиболее активной на выборах Памфилова: бойцы СВО участвовали в выборах 2026 года активнее всего

Москва25 сен Вести.Военнослужащие оказались самыми активными и заинтересованными избирателями в ходе выборов в Госдуму. Об заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

По ее словам, бойцы российской армии прекрасно понимают, за что сражаются, и как важно, чтобы в тылу все было нормально.

Военнослужащие в ходе выборов оказались самыми активными и заинтересованными избирателями отметила Памфилова

Она пояснила, что голосование военных проходило месяцем ранее, с 28 августа. ЦИК обеспечил все пункты для голосования необходимым оборудованием.

Ранее глава ЦИК рассказала, что по итогам выборов в Госдуму девятого созыва "Единая Россия" получила 349 мандатов, КПРФ – 37, ЛДПР – 23, "Новые люди" – 19, "Справедливая Россия" – 17, "Родина" – 1, а самовыдвиженцы – 4.