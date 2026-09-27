Москва27 сенВести.Победа партии "Единая Россия" на выборах в Госдуму свидетельствует о консолидации граждан вокруг президента РФ Владимира Путина и поддержке его политики. Об этом в интервью Павлу Зарубину для информационной службы "Вести" заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Поскольку абсолютное большинство получила партия "Единая Россия", а это партия, которая абсолютно разделяет идеологию Путина, то можно, конечно, это сравнивать и с заявлением таким, консолидации граждан России вокруг президента и общей поддержки его политикисказал он
Ранее руководитель фракции ЛДПР, председатель комитета по международным делам Госдумы VIII созыва Леонид Слуцкий заявил, что специальная военная операция поспособствовала невиданной консолидации общества вокруг страны и президента, независимо от политических взглядов, возраста и вероисповедания.