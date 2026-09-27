Песков: победа ЕР на выборах говорит о консолидации общества вокруг Путина

Песков заявил о консолидации общества вокруг Путина Песков: победа ЕР на выборах говорит о консолидации общества вокруг Путина

Москва27 сен Вести.Победа партии "Единая Россия" на выборах в Госдуму свидетельствует о консолидации граждан вокруг президента РФ Владимира Путина и поддержке его политики. Об этом в интервью Павлу Зарубину для информационной службы "Вести" заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Поскольку абсолютное большинство получила партия "Единая Россия", а это партия, которая абсолютно разделяет идеологию Путина, то можно, конечно, это сравнивать и с заявлением таким, консолидации граждан России вокруг президента и общей поддержки его политики сказал он

Ранее руководитель фракции ЛДПР, председатель комитета по международным делам Госдумы VIII созыва Леонид Слуцкий заявил, что специальная военная операция поспособствовала невиданной консолидации общества вокруг страны и президента, независимо от политических взглядов, возраста и вероисповедания.