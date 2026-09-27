Москва27 сен Вести.Специальная военная операция поспособствовала невиданной консолидации общества независимо от политических взглядов, возраста и вероисповедания. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил руководитель фракции ЛДПР, председатель комитета по международным делам Госдумы VIII созыва Леонид Слуцкий.

Фактор специальной военной операции, как и неоднократно в российской истории в разные столетия, в разные эпохи, послужил невиданной консолидацией нашего общества. За страну, за президента, за нашу скорую победу. Вне зависимости от партийного билета в кармане, опять же, возраста, вероисповедания или региона, где кто-либо живет. Это действительно плечом к плечу заявил Слуцкий

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что высокая активность россиян на выборах в Государственную думу показала консолидацию общества.