Москва21 сен Вести.Высокая активность россиян на выборах в Государственную думу показала консолидацию общества. Об этом заявил председатель ГД Вячеслав Володин.

Он отметил, что выборы впервые прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях, где местные жители проявили стойкость и гражданскую ответственность.

Завершились выборы депутатов Государственной думы. Подведены предварительные итоги. Высокая активность – свидетельство консолидации нашего общества и сплоченности граждан написал Володин в MAX

Спикер ГД добавил, что граждане сплотились вокруг президента, услышав его призыв участвовать в выборах.

Кроме того, прошедшее голосование показало устойчивость партийной системы РФ к вызовам и ее способность к саморазвитию.

Володин добавил, что активные попытки коллективного Запада вмешаться в голосование потерпели неудачу, поэтому только россияне могут определить свое будущее.

Ранее Володин сообщал, что во все страны Евросоюза еще до окончания выборов в Госдуму России был разослан циркуляр о непризнании их результатов. По словам спикера, это можно расценивать "как вмешательство в дела суверенного государства", а также как желание дестабилизировать ситуацию в РФ.