Москва21 сен Вести.Ветераны СВО, которые придут в Госдуму после выборов, укрепят ее и гарантируют ответственную работу парламента без популизма. Такое мнение выразил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" член Генерального совета партии "Единая Россия", заместитель генерального директора ВГТРК, военный корреспондент, Герой России Евгений Поддубный.

Он отметил, что фронтовики, работающие в парламенте, ответственно отнесутся к своей работе.

Государственная Дума будет серьезно укреплена фронтовиками. Я многих лично знаю, это многие, мои близкие друзья. И я в них уверен... Важно, что они всю жизнь живут по принципу:.. "За вчера спасибо, а сегодня мы с тебя спросим". И для меня, на самом деле, как для гражданина, это очень важно, потому что понятно, что на первом месте, какой ты профессионал. Понятно, что многие парни, Герои России серьезные люди в нашей опасной жизни, заслуженные, очень уважаемые. Они настолько ответственно подошли к процессу, они обучились, они начали вникать, вникать очень серьезно... И для меня это, на самом деле, гарантия того, что парламент будет работать ответственно, хорошо и с принципом нулевого популизма заявил Поддубный

Он отметил, что российскому парламенту предстоит работать в сложных условиях.

У нас есть над чем работать в первую очередь, в плане угроз. В плане того, что, ну, мы продолжаем тяжелейшее противостояние. И противник, несмотря на то, что обламывает зубы, обламывает зубы, обламывает зубы, но продолжает. В этом смысле надо отдать должное, наш неприятель, я имею в виду, конечно, не киевский режим. Киевский режим — это руки, наш большой неприятель — коллективный Запад, последователен и упрям. То есть, у них очень часто что-то не получается, но они встряхиваются и говорят: "Так, чтобы еще придумать?" Конечно, будут придумывать. В этом смысле парламенту предстоит очень оперативно реагировать на изменение обстановки, в первую очередь, с законодательными инициативами с законодательной работой, законотворческой работой вообще. Парламенту, конечно, предстоит стать таким серьезным механизмом, который обеспечит эффективную работу и правительства в той части, которая зависит от Государственной Думы… Важно, что сейчас нужно делать быстро и качественно, и эффективно сказал военкор

Он также добавил, что сейчас все фокусируется на армии и спецоперации, но при этом необходимо помнить и о других сферах, о развитии страны вообще.

Ранее Герой России Евгений Поддубный заявил, что фронтовики-десантники, участвующие в предвыборной кампании и являющиеся кандидатами в депутаты от "Единой России", усилят своим чувством справедливости Государственную думу, а значит, и всю страну.