Ветеран СВО рассказал, почему решил пойти в Госдуму Ветеран СВО объяснил, зачем решил пойти в Госдуму

Москва27 сен Вести.После четырех лет участия в боевых действиях у профессионального военного Олега Чернышева накопилось большое количество вопросов, которые необходимо решать на законодательном уровне. Об этом он рассказал ИС "Вести".

Он подчеркнул, что о выдвижении в Думу его попросили сослуживцы.

Четыре с половиной года с ребятами воевал. Много накопилось вопросов, которые надо решать на законодательном уровне. ну и коллектив сказал: "Командир, лучше вас никто не знает все наши чаяния. Поэтому идите, мы вам доверяем. Надеемся, что вы наши потребности и наши чаяния в Госдуме будете продвигать" заявил Чернышев

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал участие ветеранов СВО в выборах в Госдуму. По его мнению, он внесут весомый вклад в работу парламента.