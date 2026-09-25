Лещенко рассказал, как стал депутатом после боевых действий и "Времени героев" Депутат Лещенко: после боевых действий решил служить обществу

Москва25 сен Вести.Избранный депутат Госдумы РФ Ян Лещенко в интервью ИС "Вести" заявил, что после участия в боевых действиях решил стать депутатом и служить обществу.

Он рассказал, что рос в Луганске, и когда начался конфликт на Украине, решил, что обязан встать на защиту Родины.

Вот, собственно, так и оказался в рядах вооруженных сил … И решил для себя идти выше, служить обществу, нашему государству, нашей стране уже на федеральном уровне … Я выпускник программы "Время героев" … У людей, которые получили боевой опыт очень обоснованное чувство справедливости и отчетливое понимание настоящих ценностей … Вот там на фронте как раз это появляется отчетливое понимание, что такое родственники, что такое семья, что такое товарищи, братья, те, кто давал тебе знания, те, кто тебя лечил, те, кто вообще просто жил с тобой по соседству сказал он

Ранее военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный заявил, что не было сомнений в том, что программа "Время героев" заработает.