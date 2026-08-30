Москва30 авг Вести.Российское общество на текущий момент высоко консолидировано и объединено для работы на общую победу в специальной военной операции (СВО). Об этом Герой России, заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Дмитрий Саблин заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

По словам депутата, во время текущей избирательной кампании в Государственную думу уровень поддержки россиян достиг наивысшей точки с начала СВО.

Сейчас вот для меня это восьмая избирательная кампания… И я могу сказать, я никогда не видел такого объединения, на самом деле, общества… В самые тяжелые моменты… когда тупик, думаешь, как поступить, как сделать и тяжело. И вот понимание, что за тобой стоит великая страна и великий народ – это просто давало силы и окрыляло… Мы все один коллектив, и мы все работаем на нашу общую победу. Поэтому сомнений в победе нашей нет сказал Саблин

Ранее военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный назвал потрясающим единение российского общества. По его словам, граждан сегодня объединила одна общая цель – помочь стране добиться победы в СВО.