Москва17 авг Вести.Граждан России сегодня объединила одна общая цель - помочь стране добиться победы в специальной военной операции (СВО). Об этом заявил ИС "Вести" военкор ВГТРК, Герой России Евгений Поддубный.

Поддубный побывал в Омской области, где, в частности, провел встречу с участниками СВО и членами их семей. Сегодняшнюю степень консолидации российского общества для помощи бойцам, участвующим в специальной военной операции, военкор назвал потрясающей.

Есть очень простая формула, она существует вне времени, вне обстоятельств для нашей страны: пока мы едины, мы непобедимы. Это правда. И сейчас степень этого единства - она потрясающая, конечно. Десятки, сотни тысяч людей - их даже посчитать, наверное, нельзя - каждый день пытаются свое хоть маленькое зернышко положить в общую победу. И трудные времена - а сейчас, безусловно, трудные времена - они вообще показывают, из чего мы сделаны. Вот в очередной раз можно сказать, что наша огромная, великая страна держится на людях, которые умеют сопереживать, знают, что такое сострадание, понимают цену взаимовыручки сказал Поддубный

По словам военкора, в Омске это, в частности, проявилось в ходе его встречи с волонтерами, которые делают маскировочные костюмы для разведчиков.

В основном, понятно, это женщины, и не у всех кто-то в зоне СВО находится. Но они находят время, силы, чтобы внести свой маленький, но очень весомый вклад. Таких людей у нас - практически вся страна на самом деле. Только так мы сможем победить. По-другому не сможем. И слава Богу, что, знаете, это даже проговаривать не всегда нужно, потому что это - что-то на уровне внутреннего ощущения у нас у всех есть подчеркнул Поддубный

Ранее Евгений Поддубный заявил, что Россия живет в ситуации, когда бороться предстоит еще много десятилетий, так как коллективный Запад поставил своей целью, по сути, уничтожение нашей страны.