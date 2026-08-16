Поддубный заявил, что России предстоит бороться еще много десятилетий Поддубный: России предстоит бороться еще много десятилетий

Москва16 авг Вести.Россия живет в ситуации, когда ей предстоит бороться еще много десятилетий, поскольку цель коллективного Запада – стратегическое поражение РФ. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил Герой России, заместитель генерального директора ВГТРК Евгений Поддубный.

По его словам, противник предпринимает серьезные усилия для того, чтобы вести с Россией войну террористическими методами, так как не имеет возможности организовать успешные действия на линии боевого соприкосновения.

Многое, что сейчас происходит, не случилось бы, если бы мы проявляли больше принципиальности, были быстрее и перестали цепляться за то, как мы жили до 2014 года, даже не до 2022-го. Мы живем в ситуации, когда нам предстоит бороться еще много десятилетий. Мы живем в ситуации, когда коллективный Запад поставил своей целью стратегическое поражение России, по сути, уничтожение России. Поэтому не получится жить, используя те критерии эффективности, которые у нас были, если говорить там управленческим языком, то нам надо прекращать отчитываться за процесс сказал он

Ранее Евгений Поддубный заявил, что Россия должна победить, так как ее хотят уничтожить.