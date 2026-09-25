Памфилова прокомментировала голосование на участках у погранпереходов Памфилова: несмотря на неурядицы россияне сделали свой выбор на голосовании

Москва25 сен Вести.Россияне в сложные моменты для страны отодвинули на второй план все неурядицы и сделали свой выбор на голосовании. Об этом ИС "Вести" заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова, комментируя организацию временных избирательных участков вблизи пограничных переходов.

Очень люди были благодарны, они добирались по несколько часов с разными препятствиями. [Их спрашивали] "почему вы тратите время, силы?" И люди отвечали: "А потому что я патриот". И вот это выстраданное право. Огромное уважение вызывает наш мудрый народ, умеющий в сложные моменты для страны отодвинуть на второй план все неурядицы, все претензии … Ну, поворчали, поворчали, а поняли, что победа должна быть за нами. Собрались все, пришли и сделали свой выбор сказала она

Голосование на временных избирательных участках вблизи пограничных переходов было организовано в Псковской, Ленинградской и Калининградской областях для граждан, пересекающих границу со странами Балтии.

Ранее Элла Памфилова заявила, что явка на выборах в Госдуму достигла 59,8%.