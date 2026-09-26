Пинский: Путина и Мишустина пригласили на первое заседание ГД девятого созыва

Путин, Медведев и Матвиенко приглашены на первое заседание ГД девятого созыва Пинский: Путина и Мишустина пригласили на первое заседание ГД девятого созыва

Москва26 сен Вести.Временная рабочая группа по подготовке первого заседания Госдумы девятого созыва приняла решение пригласить на первое пленарное заседание президента РФ Владимира Путина, премьер-министра РФ Михаила Мишустина и председателя Совфеда Валентину Матвиенко. Об этом заявил глава рабочей группы Виктор Пинский.

Было принято решение о приглашении на первое заседание Государственной думы президента Российской Федерации, председателя правительства Российской Федерации, соответственно, Владимира Владимировича Путина и Михаила Владимировича Мишустина, и председателя Совета Федерации Валентину Ивановну Матвиенко отметил Пинский

Ранее сообщалось, что первое заседание Государственной думы РФ девятого созыва состоится 30 сентября, следует из указа президента России Владимира Путина. Заседание начнется в 10 часов.