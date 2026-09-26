Москва26 сенВести.Временная рабочая группа по подготовке первого заседания Госдумы девятого созыва приняла решение пригласить на первое пленарное заседание президента РФ Владимира Путина, премьер-министра РФ Михаила Мишустина и председателя Совфеда Валентину Матвиенко. Об этом заявил глава рабочей группы Виктор Пинский.
Было принято решение о приглашении на первое заседание Государственной думы президента Российской Федерации, председателя правительства Российской Федерации, соответственно, Владимира Владимировича Путина и Михаила Владимировича Мишустина, и председателя Совета Федерации Валентину Ивановну Матвиенкоотметил Пинский
Ранее сообщалось, что первое заседание Государственной думы РФ девятого созыва состоится 30 сентября, следует из указа президента России Владимира Путина. Заседание начнется в 10 часов.