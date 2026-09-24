РБК: в новой Госдуме доля депутатов-новичков составит около 43%

Состав Госдумы обновится примерно на 43% РБК: в новой Госдуме доля депутатов-новичков составит около 43%

Москва24 сен Вести.Состав Госдумы нового созыва обновится примерно на 43%. Больше всего изменений ожидается во фракции ЛДПР, где доля новых депутатов составит 65%, сообщили РБК три источника в нижней палате парламента

Во фракции "Новых людей" доля новичков составит около 47%, у "Единой России" - 44%, у "Справедливой России" - 35%, у КПРФ - 13,5%.

По предварительным данным, в новый состав Госдумы войдут 54 участника специальной военной операции. Доля женщин в нижней палате составит около 19%, что примерно на 2 процентных пункта выше показателя предыдущего созыва.

Примерно треть руководителей комитетов и комиссий также может смениться.

Председателем Госдумы нового созыва, как сообщалось ранее, должен остаться Вячеслав Володин. Первым вице-спикером, по данным источников издания, с большой вероятностью станет Ирина Яровая, которая в прошлом созыве занимала должность вице-спикера.

Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва прошли в России с 18 по 20 сентября.

Президент России Владимир Путин отмечал, что выборы показали поддержку гражданами усилий, направленных на укрепление страны.