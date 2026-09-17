Москва17 сенВести.Президент России Владимир Путин в пятницу, 18 сентября, примет участие в подписании договора на поставку самолетов МС-21-310. Об этом сообщил пресс-служба Кремля.
Также глава государства примет участие в презентации новых объектов граданской авиации.
В графике в режиме видеосвязи – презентация новых объектов гражданской авиации и подписание договора на поставку самолетов МС-21-310говорится в заявлении
Кроме того, добавили в Кремле, российский лидер поучаствует в запуске объектов социальной газификации в регионах.