Путин 18 сентября поучаствует в подписании договора на поставку МС-21-310

Путин в пятницу поучаствует в подписании договора на поставку самолета МС-21-310 Путин 18 сентября поучаствует в подписании договора на поставку МС-21-310

Москва17 сен Вести.Президент России Владимир Путин в пятницу, 18 сентября, примет участие в подписании договора на поставку самолетов МС-21-310. Об этом сообщил пресс-служба Кремля.

Также глава государства примет участие в презентации новых объектов граданской авиации.

В графике в режиме видеосвязи – презентация новых объектов гражданской авиации и подписание договора на поставку самолетов МС-21-310 говорится в заявлении

Кроме того, добавили в Кремле, российский лидер поучаствует в запуске объектов социальной газификации в регионах.