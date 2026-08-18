15:04 18 августа 2026 15:06 18.08.2026Татьяна РутковскаяПолитикаПутин 19 августа проведет заседание ГоссоветаПутин 19 августа проведет заседание ГоссоветаСледите за новостями:ДзенМаксТелеграмМосква18 авгВести.Об этом сообщает пресс-служба Кремля.Читайте такжеПутин 27 июля встретится с депутатами Госдумы15:31 26 июлПесков: Путин 23 июля проведет совещание с членами Совбеза12:53 23 июлВладимир Путин планирует встретиться с депутатами Госдумы 27 июля02:00 23 июлПутин на неделе проведет совещание с кабмином и продолжит работу с регионами14:52 5 июлПутин сообщил, что 12 июня проведет встречу с начальником Генштаба ВС РФ16:55 12 июнПутин проведет заседание Совета по поддержке русского языка и языков народов РФ15:29 1 июнПесков: Путин в пятницу проведет международный телефонный разговор13:37 22 маяПесков: визит Путина в Китай состоится в самое ближайшее время12:26 14 маяПолитикаВнутренняя политика18.08.2026