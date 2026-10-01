Лукьянов заявил, что формат общения на "Валдае" интересен для Путина Лукьянов рассказал, чем "Валдай" интересен для Путина

Москва1 окт Вести.Формат общения в рамках Международного дискуссионного клуба "Валдай" интересен для президента РФ Владимира Путина. Об этом ИС "Вести" заявил главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", председатель Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов в кулуарах заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

Мне кажется, что именно "Валдай "для президента интересен, потому что, это не такая уж частая возможность для руководителя такого уровня получить непосредственную реакцию от очень разнообразной международной аудитории. Вообще это уникальный формат, такого в мире больше нигде нет. Так что, я думаю, он очень ценит сказал Лукьянов

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что выступление Владимира Путина на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" ждут во всем мире.