Москва1 октВести.Выступление президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" ждут во всем мире, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Это то выступление, одно из нескольких ежегодных выступлений президента, которое ждет весь мирсказал Песков
Пленарная сессия с участием Путина, как уточнил официальный представитель Кремля, ожидается сегодня после 16.00.
Пресс-служба Кремля накануне анонсировала участие главы государства в заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", тема которого - "Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?".