Песков: выступления Путина на пленарной сессии клуба "Валдай" ждут во всем мире

Песков: выступление Путина на "Валдае" ждет весь мир Песков: выступления Путина на пленарной сессии клуба "Валдай" ждут во всем мире

Москва1 окт Вести.Выступление президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" ждут во всем мире, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Это то выступление, одно из нескольких ежегодных выступлений президента, которое ждет весь мир сказал Песков

Пленарная сессия с участием Путина, как уточнил официальный представитель Кремля, ожидается сегодня после 16.00.

Пресс-служба Кремля накануне анонсировала участие главы государства в заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", тема которого - "Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?".