Помощник президента РФ - о значимости политических обсуждений на "Валдае" Фурсенко: "Валдай" для Путина - способ услышать не только вопросы

Москва1 окт Вести.Участие в Международном дискуссионном клубе "Валдай" является для президента РФ способом услышать не только вопросы, но и предложения, заявил в интервью ИС "Вести" помощник президента РФ Андрей Фурсенко.

Все ждут от пленарной сессии, - и я думаю, обоснованно ждут, - действительно новых вещей. Потому что президент всегда использует эту пленарную сессию, чтобы услышать не только вопросы, но и предложения, и отреагировать на них. Если мы посмотрим ретроспективно, то на самом деле каждая сессия давала какие-то новые, достаточно нестандартные вещи сказал он

По его словам, встреча на "Валдае" представляет собою обсуждение компетентных людей по ситуации на сегодняшний день и о том, что может случиться в будущем.

Заседание международного клуба "Валдай" в 2026 году проходит с 28 сентября по 1 октября. Его тема - "Ответственность за будущее".

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, выступление Владимира Путина на пленарной сессии ждут во всем мире.