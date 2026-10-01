Москва1 окт Вести.Президент России Владимир Путин призвал совместно искать пути урегулирования украинского конфликта. Об этом он заявил на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

Давайте жить дружно и вместе искать пути к тому, как это сделать сказал глава государства

Путин традиционно выступает на пленарной сессии ежегодного заседания "Валдая". Международный дискуссионный клуб объединяет российских и зарубежных экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Он был создан в 2004 году.