Москва18 авг Вести.В Республике Тыва рады принимать IV Международный буддийский форум и надеются, что одним из его результатов станет рост узнаваемости региона и паломнического туризма. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" глава республики Владислав Ховалыг.

Глава республики подчеркнул важность проходящего в Кызыле форума "Буддизм в диалоге культур: будущее человечества".

Все духовные ценности, присущие всем конфессиям - любовь, доброта, справедливость, сострадание, - очень важны сегодня… в такое столь сложное время, и проведение IV Международного форума с такой темой очень важно. Мы очень рады, что сегодня принимаем наших братьев-буддистов из многих стран и из многих-многих регионов сказал Ховалыг

Он также отметил новые возможности, которые может дать Туве проведение буддийского форума.

Я думаю, по итогам форума в целом узнаваемость Тувы будет больше, и, соответственно, [вырастет] и паломнический туризм. Мы, кстати, для этого все делаем, строим сейчас и трехзвездочную гостиницу рядом с нашим знаменитым буддийским монастырем, и успели построить также дом монахов на 40 мест. Я думаю, все это будет позволять нам развиваться и в экономической области отметил глава республики

Владислав Ховалыг также рассказал, как вера помогает тувинцам выполнять боевые задачи в ходе специальной военной операции.

Очень много наших земляков, ребят находятся на передовой. Также хотел бы отметить, что там есть наши ламы, тоже ведут свою соответствующую работу, и она очень помогает для выполнения боевых задач сказал глава республики

Также Тува помогает фронту гуманитарным грузом.

В обязательном порядке - мы более 500 тонн гуманитарных грузов отправили, в этом сборе участвовало все население республики сообщил Ховалыг

Тем временем глава Республики Бурятия Алексей Цыденов заявил ИС "Вести": IV Международный буддийский форум создает платформу для общения не только между регионами России, где исповедуют буддизм, но и странами, где буддизм является традиционной религией.