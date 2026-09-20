Губернатор Тувы рассказал про развитие туризма в регионе Губернатор Ховалыг рассказал про развитие туризма в Республике Тыва

Москва20 сен Вести.В Республике Тыва активно развивается туризм, строятся новые гостиницы и создаются транспортно-автомобильные коридоры. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал действующий глава региона Владислав Ховалыг, переизбирающийся на новый срок.

Он сообщил, что в регионе ведется создание транспортно-автомобильного коридора, которые откроет больше возможностей для туристов и для поставки грузов в Туву.

Мы сейчас занимаемся созданием трансграничного транспортно-автомобильного коридора Красноярск - Абакан - Абаза - Андурак - Хандагайк - Урумчи. Для того, чтобы больше было туристов, в том числе объемов грузов. Сегодня идет реконструкция автомобильных пунктов пропуска Хандагайк. В следующем году хотим закончить, и этот пункт получит статус многостороннего. Этого ждут и многие предприниматели из соседних наших регионов и соседних наших запредельных стран - Монголии и Китая сказал Ховалыг

Глава региона напомнил, что в Туве в 2026 году прошел IV Международный буддийский форум.

Туризм тоже развивается. Ныне мы провели IV Международный буддийский форум сейчас строим также гостиницы. Со следующего года ждем наплыва паломнического туризма. К нам на прошедший фестиваль приехало гостей из более чем 20 стран и из 18 регионов. И все они заявляют изъявляют желание, так сказать, вновь приехать добавил он

Также в интервью Ховалыг рассказал о ходе выборов в Госдуму РФ в регионе. По его словам, они прошли спокойно и без нарушений.