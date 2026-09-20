Москва20 сенВести.В Республике Тыва побиты рекорды советского периода по вводу жилья. Об этом сообщил в интервью ИС "Вести" действующий глава республики Владислав Ховалыг.
На проходящих в Туве выборах он баллотируется на новый срок.
Эти выборы были очень важны и лично для меня - прежде всего воспринимаю это как оценку моей деятельности за предыдущие пять лет. За это время мы построили, отремонтировали, благоустроили больше полутора тысяч объектов по всему региону, построено 11 школ. В прошлом году мы побили советские рекорды по вводу жильясообщил Владислав Ховалыг
По словам действующего главы региона, явка в Республике Тыва, по данным на 18:00 по местному времени (14:00 по Москве), составила 80%.