Глава Тувы сообщил, что в республике побили советские рекорды по вводу жилья Ховалыг: в Туве побиты советские рекорды по вводу жилья

Москва20 сен Вести.В Республике Тыва побиты рекорды советского периода по вводу жилья. Об этом сообщил в интервью ИС "Вести" действующий глава республики Владислав Ховалыг.

На проходящих в Туве выборах он баллотируется на новый срок.

Эти выборы были очень важны и лично для меня - прежде всего воспринимаю это как оценку моей деятельности за предыдущие пять лет. За это время мы построили, отремонтировали, благоустроили больше полутора тысяч объектов по всему региону, построено 11 школ. В прошлом году мы побили советские рекорды по вводу жилья сообщил Владислав Ховалыг

По словам действующего главы региона, явка в Республике Тыва, по данным на 18:00 по местному времени (14:00 по Москве), составила 80%.