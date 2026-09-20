Москва20 сен Вести.В Калужской области зафиксирована рекордная явка избирателей на выборах депутатов Государственной думы. Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша.

Выборы в Государственную Думу РФ в Калужской области состоялись. Голосование прошло организованно и открыто … По предварительным результатам, явка рекордная по сравнению с 2021 и 2016 г. Это говорит о доверии людей