Москва20 сенВести.В Калужской области зафиксирована рекордная явка избирателей на выборах депутатов Государственной думы. Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша.
Выборы в Государственную Думу РФ в Калужской области состоялись. Голосование прошло организованно и открыто … По предварительным результатам, явка рекордная по сравнению с 2021 и 2016 г. Это говорит о доверии людейотметил губернатор в своем канале на платформе MAX
Глава Калужской области отметил, что при подсчете голосов "видим серьезную поддержку жителей партии "Единая Россия".