Москва19 сен Вести.В Магаданской области стартовал второй день голосования на выборах депутатов Государственной Думы IX созыва. О ходе голосования на 85 сформированных участках в регионе рассказал ИС "Вести" председатель избирательной комиссии Магаданской области Николай Жуков.

Это несколько выше результатов первого дня голосования, чем в прошлый раз [в 2011 году]. Также отмечу, что мы видим достаточно активное голосование избирателей в системе дистанционного электронного голосования рассказал Жуков

Явка на выборах депутатов в Госдуму по итогам первого дня волеизъявления составила почти 30%. Такие данные озвучил Центризбирком. В российских регионах уже стартовал второй день выборов. Избирательные участки вновь открылись на Камчатке, Сахалине, во Владивостоке, Благовещенске, Магадане и других регионах.