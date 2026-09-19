Москва19 сенВести.В Петропавловске-Камчатском идет второй день голосования на выборах в Госдуму РФ, региональное заксобрание. Местные жители приходят на избирательные участки с самого утра, сообщает ИС "Вести".
На Камчатке начался второй день голосования. На 21-м избирательном участке в Петропавловске-Камчатском … погода уже второй день стоит солнечная, люди приходят с самого утра. В такой теплый выходной день камчатцы хотят успеть проголосовать, а потом отправиться за городсообщает ИС "Вести"
В первый день голосования к трем часам дня явка на выборах составила 19%.