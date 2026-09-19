Погодные условия не повлияли на голосование на выборах в Благовещенске На Дальнем Востоке в первый день выборов проголосовали 130 тыс. жителей

Москва19 сен Вести.Первый этап голосования на Дальнем Востоке завершен и в настоящее время избирательные участки региона приступили к работе во второй день выборов.

Несмотря на неблагоприятные метеоусловия и прогнозы синоптиков о сильных осадках, жители региона демонстрируют высокую активность, продолжая прибывать на участки для реализации своего избирательного права, сообщает ИС "Вести".

Голосование — это принципиально важно для человека и для государства. Чтобы сделать тот выбор, который должен быть в руководящих органах страны, чтобы можно было делать для страны процветание рассказал избиратель Николай Ермолаев

В Благовещенске проходят выборы трех уровней: федерального, регионального и муниципального. Жители будут выбирать депутатов Госдумы, Законодательного Собрания Амурской области, а также депутатов городской Думы.

Всего в регионе более полумиллиона избирателей по данным Амуризбиркома, в первый день для голосования свою позицию высказали уже более 130 тыс. человек. Если говорить о явке, то это 22 процента. Особое внимание уделено маломобильным категориям граждан. Им, а также пенсионерам и мамам с детьми помогают более трехсот волонтеров, большинство из них — студенты-добровольцы. Также в этом году для слабовидящих людей в девять участковых комиссий региона было доставлено порядка 30 тифломаркеров [устройство предназначено для распознавания незрячими людьми предметов одинаковой формы на объектах общего пользования]. Отмечу, что порядка 7 тыс. человек со своим выбором определились досрочно. Среди них коренной малочисленный народ севера Амурской области - эвенки, а также вахтовые работники и пограничники. Помимо постоянных участков открыты и временные на вокзалах, в больницах и следственных изоляторах сообщает ИС "Вести"

Ранее сообщалось, что четвертое село Чукотского автономного округа – Энурмино – обеспечило стопроцентную явку избирателей на выборы, сообщила пресс-служба регионального избиркома