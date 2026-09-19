Четвертое село на Чукотке показало стопроцентную явку Энурмино стало четвертым селом Чукотки, где проголосовали все избиратели

Москва19 сен Вести.Четвертое село Чукотского автономного округа – Энурмино – обеспечило стопроцентную явку избирателей на выборы, сообщила пресс-служба регионального избиркома в мессенджере МАХ.

Четвертое село Чукотки со стопроцентной явкой! В Энурмино (УИК № 50) не осталось ни одного избирателя, который бы остался в стороне. Каждый пришел на участок и сделал свой выбор написали в сообщении

Ранее сообщалось, что все внесенные в списки жители сел Ванкарем, Нутэпэльмен и Нешкан Чукотского автономного округа проголосовали в пятницу, 18 сентября, и утром субботы, 19 сентября.