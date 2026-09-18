Воспитанники детсада на Чукотке проголосовали за вафли на "выборах полдника"

На Чукотке в детском саду прошло голосование по выбору полдника Воспитанники детсада на Чукотке проголосовали за вафли на "выборах полдника"

Москва18 сен Вести.Импровизированное голосование по выбору блюда на полдник состоялось в детском саду в поселке Провидения на Чукотке. Об этом сообщили ТАСС в окружном избиркоме.

Ребятам предстояло отдать свой голос за понравившегося кандидата. В бюллетень для голосования попали три продукта: брокколи, сладкое печенье и ароматные вафли.

Пока взрослые шли на избирательные участки, ребята из подготовительной группы детского сада "Кораблик" в Провидении провели свои первые в жизни выборы. Борьба развернулась нешуточная, ведь на кону стояло меню полдника сказано в сообщении

Как уточняется, организаторы максимально точно воссоздали процедуру выборов: была сформирована детская избирательная комиссия, подготовлены бюллетени, кабина и урна для тайного голосования. С минимальным отрывом победу одержали вафли, обойдя брокколи.

По словам представителей окружного избиркома, главная цель мероприятия – показать ребятам, что каждый голос важен, но в итоге побеждает выбор большинства, и его стоит уважать.