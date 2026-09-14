Россияне признались, какие продукты чаще всего прячут от родственников

Опрос: 37% россиян покупают еду тайком и скрывают ее от близких Россияне признались, какие продукты чаще всего прячут от родственников

Москва14 сен Вести.Более трети россиян (37%) признались, что тайно покупают продукты исключительно для себя и прячут их от членов семьи. Об этом свидетельствуют результаты исследования программы лояльности "Х5 клуб", поступившие в распоряжение ТАСС.

Чаще всего в категорию "секретных" покупок попадают сладости (41%), снеки (22%) и сладкая газировка (11%). По данным опроса, главными поводами для семейных споров в магазинах становятся фастфуд (41%), чипсы с сухариками (39%) и колбасные изделия (38%).

При этом 21% респондентов специально маскируют спорные покупки под другими продуктами на дне тележки, а основной причиной разногласий 70% опрошенных назвали высокую стоимость товаров.