KP.RU: 44% участников опроса в России заявили, что носят вещи из секонд-хенда

Россияне рассказали о своем отношении к одежде из секонд-хенда KP.RU: 44% участников опроса в России заявили, что носят вещи из секонд-хенда

Москва18 авг Вести.55% опрошенных россиян предпочитают не носить одежду из секонд-хенда. Об этом пишет издание KP.RU, которое провело голосование среди своих читателей.

55% опрошенных предпочитают не покупать и не носить вещи из секонд-хенда. Для многих здесь вопрос не столько в цене или качестве, сколько в личном ощущении комфорта говорится в сообщении

Еще 44% опрошенных назвали покупку подержанных вещей приемлемой, сочтя такой шаг разумным способом сэкономить семейный бюджет. Особенно часто вторичное применение вещей практикуют в семьях с детьми — малыши быстро растут и просто не успевают изнашивать одежду.

Еще 1% участников не определились с позицией и выбрали вариант "другое". Например, это те, кто не покупает одежду в секонд-хендах, но принимает поношенные вещи от друзей и знакомых.

В материале не уточняется, сколько человек приняли участие в опроса.

Ранее издание также подсчитало, сколько его читателей ищут у себя несуществующие болезни.