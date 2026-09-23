Москва23 сен Вести.Высокая ключевая ставка, рост стоимости кредитов и неуспевающее повышение заработных плат за ценой товаров привели к тому, что россияне стали рационализировать свои покупки, отдавая предпочтение аренде или бывшим в употреблении товарам. Подробнее о новой тенденции в интервью ИС "Вести" рассказал преподаватель Московского государственного института культуры, член Гильдии маркетологов Игорь Новиков.

По его словам, сегодня потребителю гораздо выгоднее вызвать соответствующего специалиста для оказания каких-либо услуг, чем самому себя обеспечивать необходимым инструментарием.

Важно понимать, что это покупка, которая решает проблему с наименьшими затратами… Прокат возможен в тех моментах, когда мы действительно понимаем, что это разовое приобретение для реализации какого-то момента… Поэтому даже проще вызвать специалиста, у которого есть инструменты, это обойдется дешевле, чем ехать, привозить, вывозить, докупать оснастку и так далее объяснил Новиков

Также специалист отметил рост интереса россиян к площадкам по перепродаже брендовой одежды. Однако, по его словам, это связано не с дешевизной продукции, а с невозможностью приобрести товары европейского или американского рынков.

У нас идет рост интереса к ресейл-площадкам… У нас бренды на рынке сильно поменялись, и часть покупок б/у одежды и б/у оборудования связана с тем, что человек не хочет покупать импортозамещенную или китайскую какую-то одежду, товар и так далее, а хочет то, к чему он привык, допустим, из европейского или американского рынка добавил эксперт

Ранее сообщалось, что управляющий сетью магазинов Uniqlo холдинг Fast Retailing Co., ушедший из РФ в 2022 году, зарегистрировал в России свой товарный знак по 16 категориям, в том числе в сферах одежды, обуви и аксессуаров, а также ювелирных изделий, часов и гигиенических средств.