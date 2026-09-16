Аренда или своя квартира: эксперт назвал срок, когда покупка становится выгоднее Эксперт Чернокульский: покупка жилья в перспективе 10 лет обычно выгоднее аренды

Москва16 сен Вести.Вопрос о том, что выгоднее — снимать квартиру или покупать ее, не имеет универсального ответа. Как пояснил в беседе с RT директор компании "Жилфонд" Александр Чернокульский, все зависит от индивидуальных возможностей, задач и жизненных планов.

По словам эксперта, в 2026 году при покупке в ипотеку многое определяется доступом к льготным программам. Также он отметил, что цены на первичном рынке сейчас существенно выше, чем на вторичном. При этом вторичное жилье пару лет стагнировало в цене, так что текущий момент удачен для его приобретения.

Однако важно сравнивать конкретные варианты, просчитывать стоимость ипотеки и принимать решение уже с конкретными цифрами в руках подчеркнул специалист

Чернокульский советует не полагаться только на статистику: данные разных аналитиков могут расходиться, а ситуация сильно отличается от региона к региону. Он рекомендует начать с вопроса, сколько лет человек планирует жить в этом городе и в конкретном жилье.

Если вы не планируете переезжать, покупка в перспективе 10 лет обычно выгоднее аренды, даже в ипотеку: покупая квартиру сегодня, вы "замораживаете" ее цену, получаете определенный ежемесячный платеж заявил эксперт

Арендные ставки, напротив, в долгосрочной перспективе растут вслед за инфляцией и стоимостью жилья.

Никто не скажет наверняка, на сколько именно аренда вырастет и за какой период. Но, например, в последние 8—10 лет арендные ставки в крупных городах России выросли вдвое или втрое пояснил Чернокульский

Если же горизонт планирования составляет год-два, то аренда чаще оказывается спокойнее и для нервов, и для бюджета, заключил он.