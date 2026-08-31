Москва31 авг Вести.Иногда начало срока владения квартирой или домом может быть принципиально важно. Такое заявление сделал в комментарии RT директор компании "Жилфонд" Александр Чернокульский.

Например, если вы решите продать квартиру, то именно от этой даты зависит, придется вам заплатить налог с продажи или нет объяснил эксперт

Вместе с тем он рассказал, что обычно новые владельцы жилья считают датой начала владения тот день, когда получили документы, или же тот, который указан в выписке из ЕГРН. Но по закону в разных случаях срок владения может отсчитываться с разных моментов, сообщил эксперт.

Чернокульский рассказал, что когда квартира куплена по договору купли-продажи, то отсчет идет с даты, когда право зарегистрировали в Росреестре. А при получении жилья в наследство отсчет идет со дня смерти наследодателя. Вместе с тем, как добавил собеседник журналистов, фактически распорядиться квартирой наследник сможет после оформления наследства и регистрации права.

Аналитик высказался и по поводу новостроек. По его словам, срок владения таким жильем отсчитывается с даты, когда покупатель полностью рассчитался по договору с застройщиком.

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