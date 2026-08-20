Цены на рынке новостроек: прогноз эксперта Эксперт Цыганов: серьезного снижения цен на новостройки ожидать не стоит

Москва20 авг Вести.Серьезного снижения цен на новостройки в России ожидать не стоит. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил заведующий кафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов.

В России отмечают крайне низкий показатель продажи новостроек. По стране продано только 55% квартир, которые планируют сдать до конца года. Россияне все чаще откладывают покупку до лучших времен.

По словам экспертов, на это влияет несколько факторов: высокая ключевая ставка, сокращение льготных ипотечных программ и удорожание стоимости квадратного метра. С начала года квартиры в новостройках подорожали на 4,3% без учета инфляции.