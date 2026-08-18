Антирекорд: 45% квартир в российских новостройках не находят покупателей "Известия": в новостройках РФ в среднем проданы лишь 55% квартир

Москва18 авг Вести.Доля проданных квартир в российских новостройках снизилась до рекордно низкого уровня. По итогам июля в среднем по стране реализовано лишь 55% жилья в домах, сдача которых запланирована до конца текущего года. Такие данные приводятся в исследовании проекта о недвижимости "Движение", подготовленном на основе сведений ЕИСЖС по городам-миллионникам.

Как следует из исследования, оказавшегося в распоряжении "Известий", наиболее сложная ситуация наблюдается в Краснодаре, где в новостройках высокой степени готовности нашли своих покупателей только 34% квартир. В Челябинске этот показатель равен 37%, в Омске - 43%, в Воронеже - 46%. Лучше всего дела обстоят в Москве (70%), Ростове-на-Дону (63%), а также в Нижнем Новгороде, Новосибирске и Перми - по 62%.

При этом застройщики продолжают увеличивать объемы возведения жилья. В середине лета площадь строительства превысила 120,2 млн кв. м. Если рост сохранится, осенью показатель текущего строительства достигнет исторического максимума - более 121 млн кв. м, прогнозируют авторы исследования.

Как отметил руководитель аналитического центра "Движение.ру" Ян Гравшин, рекордное наращивание площадей при довольно скромном спросе на жилье объясняется инертностью строительного рынка. Он напомнил, что в течение этого года динамика запусков новых проектов оставалась положительной, а в его начале и вовсе достигла максимальных значений за весь период наблюдений.

По словам эксперта, речь идет о проектах, работа над которыми стартовала еще два, а порой и три года назад, из-за чего площади вполне закономерно накапливаются. Гравшин ожидает, что уже в следующем году объемы строительства пойдут на спад, поскольку инструменты стимулирования покупательского спроса на данный момент практически исчерпаны.