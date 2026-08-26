В Москве упал спрос на новостройки В Москве почти на треть упали продажи новостроек

Москва26 авг Вести.Продажи новостроек в "старой" Москве за январь-июль 2026 года снизились на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом MK.RU заявила директор, руководитель направления жилой недвижимости CORE.XP Екатерина Ломтева.

Так, на первичном рынке за первое полугодие 2026 г. было заключено 16,7 тыс. сделок без учета сделок по программе реновации. Объем реализованного жилья сократился на 29%, до 905,2 тыс. кв. м, а выручка застройщиков – на 17%, до 589 млрд руб.

На этом фоне покупатели стали чаще выбирать вторичное жилье, которое в среднем на 30-35% дешевле новостроек. За шесть месяцев в "старой" Москве зарегистрировали 66 тыс. переходов прав по договорам купли-продажи – на 3% больше, чем годом ранее.

Расчетная средняя цена предложения на вторичном рынке в границах "старой" Москвы до МКАД за январь-июль, по информации Комитета Ассоциации ГРМ, составила 405,2 тыс. руб. за кв. м (+12% за год). При этом средняя цена за квадратный метр на первичном рынке в аналогичных границах города по итогам первого полугодия составила около 620-625 тыс. руб.

По словам Ломтевой, снижение продаж новостроек связано скорее с перераспределением спроса между первичным и вторичным рынками, чем с общим падением интереса к жилью.