В Москве квартиры в новостройках все чаще покупают в ипотеку Доля ипотечных сделок в массовом сегменте новостроек Москвы выросла до 72%

Москва25 авг Вести.Доля ипотечных сделок на рынке столичных новостроек за год увеличилась в массовом сегменте с 67% до 72%, в бизнес-классе - с 44% до 46%. Об этом пишет MK.RU со ссылкой на экспертов рынка.

При этом общее число сделок за год сократилось на 45% в массовом сегменте и на 14% в бизнес-классе. Средний чек ипотечной сделки, напротив, вырос на 35% и 15% соответственно.

В июле 2026 года доля ипотечных сделок в массовом сегменте достигла 72% против 67% годом ранее. В бизнес-классе показатель вырос с 44% до 46%. В премиум-сегменте, напротив, доля ипотеки сократилась с 22% до 19%. В высокобюджетном сегменте она увеличилась с 3% до 9% говорится в материале

Коммерческий директор компании "Метриум" Дмитрий Проскурин отметил, что доля ипотечных покупок постепенно увеличивается несмотря на высокие ставки, тогда как общее количество сделок продолжает снижаться. По его оценке, ипотека сохраняет роль инструмента поддержки рынка.

С начала года средняя ставка по рыночной ипотеке без субсидирования снизилась с 21,25% до 18,7%, сообщил основатель SIS Development Ярослав Гутнов. Покупатели, по его словам, увеличивают первоначальный взнос, используют комбинацию ипотеки с рассрочкой и рассчитывают при необходимости рефинансировать кредиты в будущем.