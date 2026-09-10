В Москве на 27% рухнул спрос на жилье массового сегмента на первичном рынке

Эксперты объяснили, почему в Москве больше не востребованы типовые кварталы В Москве на 27% рухнул спрос на жилье массового сегмента на первичном рынке

Москва10 сен Вести.По итогам августа, на первичном рынке недвижимости в Москве эксперты зафиксировали снижение объема предложения на 3% и падение реального спроса на 27%. Речь идет о массовом сегменте жилья, пишет MK.RU.

По данным компании "Метриум", в августе на рынке новостроек в столице в массовом сегменте было представлено 9,3 тысячи лотов в 73 проектах. Из них 8,5 тысячи – квартиры, а 0,8 тысячи – апартаменты.

При этом за последний месяц лета зарегистрировано лишь 0,9 тысячи сделок по договору долевого участия. Этот показатель ниже на 59% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Впервые с июля 2017 года в массовом сегменте рынка новостроек Москвы зафиксировано менее 1 тысячи сделок констатировал основатель компании SIS Development Ярослав Гутнов

Он пояснил, что такая ситуация сложилась из-за высокой ключевой ставки ЦБ, роста экономической неопределенности и сезонных факторов.

Ранее стало известно, в каких районах Москвы меньше всего выросли цены на недвижимость, представленную на вторичном рынке.