РБК: в Ивановском районе Москвы вторичное жилье подорожало меньше всего

Названы районы Москвы с минимальным ростом цен на вторичку РБК: в Ивановском районе Москвы вторичное жилье подорожало меньше всего

Москва10 сен Вести.Средняя стоимость 1 кв. м вторичного жилья в Старой Москве с начала 2026 года выросла на 7,9%, до 309,4 тыс. рублей. При этом в трех районах рост оказался менее 3%, пишет "РБК Недвижимость" со ссылкой на исследование "Инком-Недвижимости".

Меньше всего цены увеличились в Ивановском – на 2,1%. К концу августа средняя стоимость "квадрата" там составила 228,7 тыс. рублей.

На втором месте Лианозово, где цена 1 кв. м выросла на 2,7%, до 249,8 тыс. рублей. В районе Орехово-Борисово Северное показатель увеличился на 2,9%, до 255,3 тыс. рублей.

Руководитель аналитического центра "Инком-Недвижимости" Дмитрий Таганов объяснил небольшую динамику тем, что эти районы относятся к изначально более дешевым локациям.

И здесь рост стоимости вторичного жилья ограничивает ценовая чувствительность покупателей, по более высоким ценам продать здесь квартиру будет непросто отметил Таганов

Ранее стало известно, что в Москве подорожали новостройки, расположенные у станций метро. Стоимость 1 кв. м выросла на 22% всего за год.