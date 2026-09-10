В России повысились цены на вторичное жилье К началу осени в России повысились цены на вторичное жилье

Москва10 сен Вести.Ситуация с ценами на вторичное жилье в крупных российских городах к началу осени говорит о сохранении локальных различий между ними. Проанализировав 50 населенных пунктов РБК выяснило, что цены снизились в девяти городах, в остальных 40 – повысились.

На первом месте по снижению стоимости жилья на вторичном рынке – Рязань, где снижение в августе составило от 0,2% до 1,6%, или 102,5 тыс. руб. за кв. метр. На втором месте Новокузнецк. Там в последний месяц лета средняя цена квадратный метр уменьшилась почти на 1%, до 89,9 тыс. рублей.

На третьем месте лидер июня по снижению цен – Сочи. В августе стоимость жилья здесь снизилась на 0,9%, что составило 289, 6 руб. за кв. метр. При этом Сочи остается самым дорогим городом по стоимости вторичного жилья из тех крупных городов, где в августе снизились цены.

В большинстве городов — в 40 из 50 анализируемых - вторичное жилье в августе, как и в июле, подорожало. В среднем повышение составило от 0,1 до 3%. Лидером по росту цен на вторичку стал Хабаровск. За август квартиры в этом городе выросли в цене почти на 3%, до 147,3 тыс. руб. за 1 кв. м. Второе место занял Санкт-Петербург, где вторичное жилье подорожало на 2,7%, до 264,8 тыс. руб. за 1 кв. м.

Третьей стала Тверь с ростом цен на жилье на 2,4%. Там квадратный метр к началу осени оценивается в 114,8 тыс. руб.

Августовские результаты свидетельствуют о сохранении локальных различий между городами. Несмотря на преобладание роста, в большинстве регионов изменения остаются умеренными. Это говорит не о резком развороте рынка, а о постепенном укреплении цен после периода относительной стабильности.